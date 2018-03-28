В Китае резко ответили Западу на высылку российских дипломатов

Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».

Global Times подчеркивает, что Великобритания не располагает достаточными доказательствами для обвинений в адрес России.

«Подобные действия (высылка дипломатов. — прим. ред.) ни к чему не приводят, кроме как к росту враждебности и ненависти между западными странами и Россией», — отмечает китайская газета.

«Тот факт, что крупные западные державы могут объединяться и „выносить приговор“ другому государству, пренебрегая международными процедурами и правилами, вызывают большие опасения.

Во времена холодной войны ни одна западная нация не осмелилась бы совершить такую провокацию, но сегодня она осуществляется с безудержной легкостью.

Такие действия представляют собой не что иное, как форму западных издевательств, которые угрожают глобальному миру и справедливости», — отмечает Global Times.

Китайское издание призывает незападные страны «укреплять единство и предпринять совместные усилия», чтобы защитить себя от западной «тактики запугивания».

«Запад — лишь небольшая часть мира», — резюмирует Global Times.