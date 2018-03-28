В консульстве Украины возмутились визитом немецких школьников в Крым

Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко потребовал от обербургомистра города Аугсбург (Германия) Курта Грибля отреагировать на поездку немецких школьников в Крым. Об этом сказано в сообщении генконсульства Украины в Мюнхене в Facebook.

«Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины», – говорится в сообщении.

В связи с этим, Ярмилко обратился с письмом к Гриблю с просьбой «жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям».

Ранее в украинском МИД выразили недовольство публикацией Euronews о визите Путина в Крым.

Фото: скриншот видео