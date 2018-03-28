В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

В Новосибирской области закрыли две ледовые переправы из-за образования трещин и разрушения выездов к берегам. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Как отмечается, движение по двум ледовым переправам Ордынское - Нижнекаменка и Спирино - Чингисы было признано опасным. По этой причине был подписан акт их закрытия, были установлены запрещающие выезд знаки.

Ледовые переправы были открыты три месяца. Они позволяли жителям сел Спирино и Чингисы избегать 100-километрового объезда по берегу Новосибирского водохранилища. На данный момент выезд любой техники на лед в области представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением.