В России 30 регионов пострадают от урагана

Эксперты предсказали в 2018 году ураганы и град, которые обрушатся на 30 регионов РФ с охватом населения 60%.

МЧС РФ перечислило эти субъекты: Хабаровский, Камчатский, Приморский, Алтайский, Забайкальский, Пермский, Краснодарский и Красноярский край, Амурская, Сахалинская, Иркутская, Челябинская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская области, в Башкирии, в Крыму, и некоторых республиках Северного Кавказа.

Ущерб от природных катаклизмов, которые обрушатся на Россию в 2018 году может достигнуть суммы 900 миллиардов рублей. Спасатели опасаются последствий в виде оборванных ЛЭП, затоплений, поваленных деревьев, пожаров и, конечно, жертв со стороны населения.