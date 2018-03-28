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В желании демонизировать Россию США переиграли самих себя


Добавлено: 28 мар 2018 в 15:42, Категория: Политика
В желании демонизировать Россию США переиграли самих себя

Офпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Науэрт назвала Российскую Федерацию "чудовищем из глубин моря", у которого "много мощных щупалец". США, тем самым, вышли на новый уровень демонизации России — отметили отечественные политологи.
 
Соответствующее заявление Хизер Науэрт сделала, отвечая на вопрос о вероятности повторения истории с "российским вмешательством" в американские выборы. Американцы, в частности, боятся, что Москва может просунуть свою "руку" в механизмы, на которых основаны выборы в Конгресс.
 
Слова представителя Госдепа США о морском чудовище с множеством щупалец уже были прокомментированы сотрудниками американского посольства РФ — они назвали используемые Государственным департаментом методы очень напоминающими те, которыми в свое время оперировали в нацистской Германии.
 
Станислав Бышок из международной мониторинговой организации CIS-EMO считает, что россияне могут усмотреть в словах Науэрт и поводы для гордости.
 
"Если разобраться как следует, то в словах представителя Госдепа нет ничего обидного — она всего лишь сравнила Россию с Левиафаном. У нас этот мифический персонаж не слишком-то популярен, однако следует знать, что это очень могущественное существо. То есть Штаты признают могущество России и даже боятся ее", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

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Добавлено: 28 мар 2018 в 15:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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