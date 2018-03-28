Величкин: клубы Востока будут в финале, если в КХЛ введут перекрестный плей-офф

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости, Семён Галькевич. Два клуба Восточной конференции КХЛ будут играть в финале Кубка Гагарина, если будет введен перекрестный плей-офф, заявил вице-президент магнитогорского "Металлурга", член совета директоров КХЛ Геннадий Величкин.

КХЛ в среду объявила, что рассматривает вариант проведения перекрестного плей-офф в третьем раунде Кубка Гагарина (на данный момент – финалы конференций): команды Запада и Востока будут играть между собой.

"Жесткий" потолок (зарплат) в КХЛ нужен еще и для того, чтобы ушли эти разговоры про необходимость перекрестного плей-офф, про скрытый финал в финале Западной конференции. Если же все-таки примут идею играть крест-накрест, то мы с клубами Востока соберемся, пообщаемся, поговорим и сделаем так, чтобы в финале играли два клуба с Востока. Ситуация с главным тренером в "Магнитке"? Следующий вопрос, пожалуйста", - сказал Величкин журналистам.