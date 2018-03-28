Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

В Кабинете Министров Украины приняли важное решение, которое коснется каждого украинца. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в правительстве продлили действующие тарифы на газ для населения вплоть до 1 июня 2018 года.Это означает, что до лета цена на голубое топливо для украинского потребителя не претерпит никаких изменений.Ранее сообщалось, что уже с 1 апреля в Украине вырастут тарифы на газ для населения.Добавим, что повышение цены на голубое топливо является одним из условий сотрудничества между МВФ и Украиной.