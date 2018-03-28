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Военные инженеры ЦВО обеспечили проход колонны военной техники по заминированному участку дороги


Добавлено: 28 мар 2018 в 20:35, Категория: Общество
Военные инженеры ЦВО обеспечили проход колонны военной техники по заминированному участку дороги
 



Военные инженеры мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, обеспечили проход колонны военной техники по заминированному участку дороги и минному полю.

В ходе проведения инженерной разведки маршрута выдвижения военной техники саперы, используя миноискатель ИМПС-2, обнаружили фугасы, установленные в дорожное полотно, в дальнейшем все взрывоопасные устройства были обезврежены.

Также для обеспечения прохода по минному полю военнослужащие инженерных подразделений применили путепрокладчик БАТ-2, а также установленные на танк Т-72Б3 ножевой трал, что обеспечило быстрое продвижение колоны по опасному участку местности.

Батальонные тактические учения стартовали на полигоне Юргинский в Кемеровской области 26 марта и будут проходить до конца недели. В них принимает участие около 2000 военнослужащих и задействовано свыше 500 единиц военной техники.


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Добавлено: 28 мар 2018 в 20:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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