ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские войска подвергли обстрелам территорию ДНР.

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Так, в 20.00 ВСУ с позиций в районе Марьинки открыли огонь по поселку Трудовские. Было выпущено 12 гранат из РПГ, также применялось стрелковое оружие.

В 20:50 ВСУ из поселка Пищевик обстреляли поселок Красный Октябрь, выпущено 9 гранат из РПГ, применялось стрелковое оружие.

Пятнадцатью минутами спустя с позиций возле Авдеевки из вооружения БМП-2 и СПГ была обстреляна Ясиноватая.

Также, как сообщала «Русская Весна», был открыт огонь по Зайцево. Обстрел велся со стороны н.п. Жованка, Кодема и Курдюмовка.