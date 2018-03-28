ВВС США показали войну будущего (ВИДЕО)

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) опубликовала видео, в котором показан воздушный бой в недалеком будущем.

Ролик под названием «ВВС 2030 — призыв к действию» кратко описывает историю разработок AFRL и заявляет о намерении продолжить исследования, чтобы ответить на «вызовы национальной безопасности».

Как показано на видео, в будущем действия американских ВВС координируются в одном центре управления. При этом военные столкновения происходят в разных частях земного шара. К 2030 году США планируют согласовать действия истребителей F-35 с электронными системами ударных беспилотников.

В показанном лабораторией бою пилот истребителя F-35 сбрасывает на вражескую территорию несколько БПЛА. Один из беспилотников поражает ракетную установку противника. В 2030 году форму летчиков планирую оснастить «умными» датчиками сердечного ритма, дыхания, кровяного давления и мышечного напряжения.

Также в ролике видно, как робот сбрасывает с военно-транспортного самолета кассетную бомбу, от которой отделяется множество дронов. Следом показан точечный удар крылатой ракеты по городскому кварталу. На последних секундах видео американский самолет лазерным лучом поражает вражеский летательный аппарат.