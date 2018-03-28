За парковку на трамвайных путях автомобили будут эвакуировать

Президент Петр Порошенко подписал закон, которые дает полиции право эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, эвакуация может осуществляться, если авто поставлено на проезжей части в 2 и более рядов, расположено на железнодорожных переездах, на трамвайных путях, на эстакаде, мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.

Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

Согласно закону, нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки. Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя.

Закон вступит силу через 180 дней со дня опубликования.