Задержанные по делу «Зимней вишни» отказались признавать вину

Сергей Антюшин, которого следствие считает виновником отключения пожарной сигнализации в сгоревшем кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», отказался признать свою вину и заявил, что система оповещения была неисправна в течение трех лет.

«Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе», — цитирует заявление Антюшина «Интерфакс».

Общаясь с журналистами перед заседанием суда, на котором ему должны были избрать меру пресечения, охранник сообщил, что во время пожара звонил и своему непосредственному руководителю и в службу экстренной помощи 112.

В свою очередь, управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок на аналогичном судебном заседании заявила, что в день пожара оба контролера трех кинозалов — Наталья Наймушина и Олеся Богатенко — отчитались перед ней об эвакуации всех зрителей.

«Мне и Наймушина лично, и Богатенко лично в присутствии сотрудников, при всех сказала, что никого в залах нет — мы всех эвакуировали», — приводит слова Судденок «Лайф».

Управляющая также заверила, что двери кинозалов никогда не запирались, поскольку зрители часто опаздывали и входили на сеанс уже после его начала, а потом свободно выходили — например, в туалет, — и так же свободно возвращались. Проблемы с безбилетниками, которую СМИ назвали возможной причиной закрытия дверей, в «Зимней вишне» не было, утверждает Судденок.

На вопрос журналистов о том, почему один из кинозалов все же был заперт, управляющая ТЦ ответила, что сама не присутствовала на рабочем месте в день пожара и не владеет информацией о конкретных обстоятельствах. По ее словам, если имела место «преступная халатность человека, который это сделал», то «это его преступление».