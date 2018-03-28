Захаркин: слукавил, если бы сказал, что не скучаю по работе с взрослыми хоккеистами

КАЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Бывший главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин признался, что скучает по работе с профессиональными клубами.

Захаркин ушел с поста главного тренера "Югры" (Ханты-Мансийск) в сентябре 2017 года, а до этого возглавлял уфимский "Салават Юлаев" и работал в петербургском СКА и сборной России. С февраля он занимает пост главного консультанта научно-методического центра академии казанского "Ак Барса".

"Скучаю ли я по взрослому хоккею? Если честно, это есть. Я бы лукавил, если сказал, что мне без разницы. Я за много-много лет в первый раз без плей-офф. Хорошо, что у меня есть мальчишки на льду. По крайней мере, каким-то образом это скрашивает непривычное состояние", - сказал Захаркин журналистам.

"Я получаю хорошую энергетическую подпитку от работы с детьми. Когда ты общаешься с молодежью, когда находишься с ней на одной волне, это всегда вдохновляет. А когда рядом малыши, это столько позитива и энергии, что остается благодарить себя за выбор профессии", - отметил тренер.