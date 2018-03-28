Западные СМИ опровергли информацию о “тайном романе” Анджелины Джоли

Ранее ряд американких таблоидов сообщили о том, что актриса Анджелина Джоли закрутила тайный роман. По словам инсайдеров, звезда Голливуда проводит много времени вместе с агентом по недвижимости.Правда, теперь появилось опровержение слухов (и не от самой Энджи). Источник из окружения актрисы сообщил, что Джоли ни с кем не встречается и не собирается.“Она сосредоточена только на детях и проводит время с ними. Ей не до свиданий”, – заявил инсайдер.Добавим, что ранее СМИ заговорили о личной жизни экс-супруга Анджелины Брэда Питта. Говорят, он возобновил отношения с бывшей женой Дженифер Эннистов. По слухам, парочка даже сходила на свидание.