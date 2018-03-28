Защитник "Шахтера" признан самым полезным футболистом сборной Украины в матче с Японией

Согласно рейтингу InStat лучшим футболистом сборной Украины в матче с Японией стал защитник Ярослав Ракицкий — рейтинг его игры составил 290 баллов (Украина победила со счетом 2:1).У автора первого гола в этом поединке оказалось больше всего ТТД — 127 (брак — 10%). Игрок Шахтера отдал 102 передачи с точностью 89%, при этом сделал 12 длинных переводов (семь удачных) и 20 раз доставил мяч в финальную треть поля (второй показатель в команде). Чаще всего он отдавал точные пасы Ивану Ордецу и Александру Зинченко (по 15), а также Марлосу (11).Кроме того, Ракицкий выиграл четыре единоборства из пяти и совершил 16 отборов, перехватов и подборов. Нанес один удар по воротам и забил гол.