Жизель Бундхен рассказала о гардеробе своего мужа Тома Брэди, семейных традициях и любимом десерте

Жизель Бундхен

Апрельский номер журнала WSJ. вышел с Жизель Бундхен на обложке – 37-летняя бразильская супермодель позировала фотографу Микаэлю Янсону и рассказала изданию о семейной жизни с 40-летним Томом Брэди, собственных правилах и слабостях.

Модель, конечно, придерживается диеты и принципов здорового образа жизни, но в ее рационе находят место и любимые десерты, от которых Жизель не в силах отказаться. Одним из таких лакомств, по ее собственному признанию, стали манчкины от Dunkin' Donuts. Эти мини-пончики в глазури, обсыпке, с начинкой и без нее Бундхен обожает.

Мне никогда не достаточно одного манчкина – нужно десять, ведь они такие маленькие… Это мое удовольствие, – призналась она.

Жизель Бундхен

Модель приветствует пончики на столе, а вот телефону во время домашних обедов говорит решительное "нет", потому что очень ценит время, которое проводит с мужем и детьми, восьмилетним сыном Бенджамином и пятилетней дочерью Вивиан.

Никаких телефонов и прочей электроники. Давайте ценить настоящий момент. Это самое важное для меня. Я росла в семье из восьми человек. Время, когда мы сидели рядом друг с другом, было лучшим. Всем хотелось высказаться, а папа говорил: "Поднимайте руку", – вспомнила Жизель.

Бундхен призналась, что в повседневной жизни ее муж гораздо ближе к моде, чем она сама.

Я никогда не советовала ему носить что-либо. Содержимое наших шкафов может вызвать смех. Должна сказать, что мой муж любит моду больше, чем я… Он поменял свою стрижку в течение года больше раз, чем я за всю свою жизнь, – заявила супермодель.

Кадрами из фотосессии поделился блогер Tanushka28.