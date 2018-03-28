Жизель Бундхен рассказала о гардеробе своего мужа Тома Брэди, семейных традициях и любимом десерте

Жизель Бундхен
Апрельский номер журнала WSJ. вышел с Жизель Бундхен на обложке – 37-летняя бразильская супермодель позировала фотографу Микаэлю Янсону и рассказала изданию о семейной жизни с 40-летним Томом Брэди, собственных правилах и слабостях.
Модель, конечно, придерживается диеты и принципов здорового образа жизни, но в ее рационе находят место и любимые десерты, от которых Жизель не в силах отказаться. Одним из таких лакомств, по ее собственному признанию, стали манчкины от Dunkin' Donuts. Эти мини-пончики в глазури, обсыпке, с начинкой и без нее Бундхен обожает.
Мне никогда не достаточно одного манчкина – нужно десять, ведь они такие маленькие… Это мое удовольствие, – призналась она.
Модель приветствует пончики на столе, а вот телефону во время домашних обедов говорит решительное "нет", потому что очень ценит время, которое проводит с мужем и детьми, восьмилетним сыном Бенджамином и пятилетней дочерью Вивиан.
Никаких телефонов и прочей электроники. Давайте ценить настоящий момент. Это самое важное для меня. Я росла в семье из восьми человек. Время, когда мы сидели рядом друг с другом, было лучшим. Всем хотелось высказаться, а папа говорил: "Поднимайте руку", – вспомнила Жизель.
Я никогда не советовала ему носить что-либо. Содержимое наших шкафов может вызвать смех. Должна сказать, что мой муж любит моду больше, чем я… Он поменял свою стрижку в течение года больше раз, чем я за всю свою жизнь, – заявила супермодель.
Кадрами из фотосессии поделился блогер Tanushka28.