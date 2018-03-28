Жизель Бундхен в апрельском номере журнала WSJ

Вышел апрельский номер журнала WSJ, главной героиней которого стала бразильская супермодель Жизель Бундхен. Фотосессией на природе занялся фотограф Микаэль Янсон. В интервью звезда рассказала о семейной жизни с 40-летним Томом Брэди, слабостях и правилах.



Признанным фактом является то, что модели придерживаются определенных диет. Если многие утверждают, что это жесткое ограничение в калориях, то сами подопечные модельных агентств опровергают эти слова и сообщают, что не отказывают себе в сладостях и мучных блюдах. Бундхен также любит побаловать себя чем-то вкусненьким. Любимым блюдом читмил у супермодели являются манчкины Dunkin’ Donuts. Это маленькие пончики в глазури и обсыпке, с начинкой или без — Жизель обожает их в любом виде. «Мне никогда недостаточно одного манчкина — нужно десять, ведь они такие маленькие… Это мое удовольствие,» — призналась она.

Если полакомится пончиками она себе позволяет, то использовать современные смартфоны во время обедов с семьей себе не позволяет. Просто она хочет, чтобы ничто ее не отвлекало во время наслаждения временем с мужем и детьми — восьмилетним сыном Бенджамином и пятилетней дочерью Вивиан. «Никаких телефонов и прочей электроники. Давайте ценить настоящий момент. Это самое важное для меня. Я росла в семье из восьми человек. Время, когда мы сидели рядом друг с другом, было лучшим. Всем хотелось высказаться, а папа говорил: «Поднимайте руку», — вспомнила Жизель.



Модель старается отделять карьеру от семейной жизни. Оказалось, что даже ее муж в повседневности гораздо ближе к моде чем она сама. «Я никогда не советовала ему носить что-либо. Содержимое наших шкафов может вызвать смех. Должна сказать, что мой муж любит моду больше, чем я… Он поменял свою стрижку в течение года больше раз, чем я за всю свою жизнь,» — заявила супермодель.

Заниматься и семьей и карьерой модели не так легко. С этим ей помогает медитация, которой она занимается даже в пробках. «Заднее сидение такси покажется необычным местом для медитации, но если ты часами находишься в пробках, то можно найти время сосредоточится на себе» — сказала Жизель.

Напомним, что ранее в интервью Джимми Фэллону Бундхен заявила, что её медитация помогла спортивной команде её мужа Тома Брэйди «Патриотам» выиграть Суперкубок. Каким именно образом подействовала Жизель на победу, она не уточнила.

