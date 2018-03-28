Зрада: Конгресс США запретил оказывать военную помощь «Азову»

Принятый Конгрессом США закон о выделении Украине военной помощи на 621 миллион долларов не касается полка Национальной гвардии «Азов».

Об этом пишет американское издание The Hill.

«Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды», — говорит автор материала.

Издание отмечает, что в течение последних трех лет Конгресс пытался внести этот запрет относительно «Азова» в закон о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась из законопроекта накануне голосования.

«Однако нынешний законопроект о финансировании на общую сумму 1,3 миллиарда долларов предусматривает, что «никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону «Азов», — говорится в статье.