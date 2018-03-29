«Абсолютная свобода во всем»: Впечатления украинки о России

Бывшая жительница Украины сравнила жизнь в двух странах.

Да простят меня украинцы.

Я из Житомира. Переехала в Россию еще в конце 2013 года, до начала всех событий. Сегодня на Родине тяжелые времена — решила написать эту небольшую статью. Вдруг кому-то она приглянется.

Долго выбирала город. Москва слишком большая для меня. Там темпы огромные, масштабы такие, что мой родной город — заброшенная деревня. Мне хотелось найти место спокойное, с красивой природой и относительно высоким заработком.

Я проехала по Уралу. Мне больше всего понравилась Пермь. И я не жалею о своем выборе. Этот город полностью оправдывает мои надежды. Вот вам таймлапс для затравки.

А теперь неприятные сравнения для украинцев.

1 — я очень скептически относилась к России изначально. Я думала, что меня ожидает какой-то тоталитаризм, постоянная субординация, тяготы будней... То, что я увидела, меня поразило настолько, что я не могу вам передать. Россия — это абсолютная свобода во всем. Мне было даже как-то жутко это осознать. Тут все зависит от тебя самого и от справедливого труда.

Я тут ощутила себя хозяйкой собственной жизни. Мне никто ничего не навязывал. Меня никто не к чему не призывал. Я просто была одна в одном огромном городе, которому не было дело до меня и моих настроений. Огромные площади, нескончаемый поток машин и людей (машин столько, что даже с Киевом не сравнить. Тут машина не роскошь — это необходимость). Даже ночью дороги весьма нагружены частным транспортом. Кстати, россияне не относятся критично к собственному автопрому, как я думала раньше. Такое ощущение, что им вообще безразлично на каком автомобиле едет их сосед. Они принимают это как транспорт. Те кто побогаче — с повышенным комфортом. Те, кто более беден, довольствуются отечественным автопромом. Причем они этого не стесняются. Скорее даже наоборот. Подавляющее большинство автомобилей бизнес класса. ЭТО НЕ ШУТКА! Если русские покупают автомобиль для комфорта — они не ищут компромиссов. Люди среднего и пожилого возраста предпочитают форды, тойоты, ниссаны. Поколение помоложе пользуется маздами, бмв, ауди.

2 — зарплаты.

По приезду в город я подала свое резюме в местную компанию - «прогноз». Как позже оказалось — это мировая компания, головной офис и управление находится в Перми. Должность секретарь начальника отдела. Знаете сколько мне предложили на собеседовании? 35 тыс. рублей! Потому что я не совсем соответствую нужным требованиям! И самое смешное, что это только на испытательном сроке!

Сегодня моя з/п более 45 тыс. Я была просто в шоке.

В Житомире я получала 8 тыс. в переводе на рубли на аналогичной должности. Но самое шокирующее случилось тогда, когда я вперые просто подошла к этому зданию. Это многоэтажная постройка с парками и собственным садом. С своей отдельной парковкой. Здание украшено неоном и качественной подсветкой. Прямо в центральном холе были фонтаны, ресепшн, и соблюдался строгий корпоративный стиль. Кругом было разноцветное матовое стекло, кожаные диваны и металл. Это в корне не вязалось с тем, что я себе представляла изначально! У нас гостиницы для инутристов так не выглядят, как тут компания занимающаяся IT.

Когда я пришла домой после собеседования — я ревела. Ревела потому, что все это время была дурой! Я поняла самое главное, что Слон никогда не обращал внимания на Моську.

Русским вообще было не до нас. Они жили своей собственной жизнью, совершенно другой, чем мы себе представляем. Может, мне просто повезло? Я не знаю. Но я благодарна такому стечению обстоятельств! Продукты тут стоят почти так же как и на Украине, ну если и дороже то совсем на чуть-чуть. Зато коммуналка, бензин, брендовая одежда — значительно дешевле. А вот досуг — раза в 2 дороже обойдется. В клубе без 3-5 тыс. рублей — делать нечего. Билет в кино — от 200 до 1000 рублей.

3 — инфраструктура.

Тут я даже сравнивать не буду. Потому, что это вообще 2 разных мира.

Сами Пермяки говорят "в России 2 беды — дураки и дороги". При этом они считают, что у них самые плохие дороги в России. Оно может так и есть! Но с нашими дорогами это просто не сравнится. Многоуровневые развязки. Дороги в 3-5 полос в каждом направлении. Круговое кольцо вокруг города для тяжелого транспорта. Современные светофоры. Качественная разметка. Обилие освещения. Фонари есть даже в самой отдаленной части города. Все подъезды освещены (причем у них тут кругом датчики). Открываешь дверь в подъезд — зажигается свет. И это я снимаю хрущевку! Что творится в современных домах, даже не представляю... Квартирка мне досталась хоть и не современная, но очень ухоженная, теплая и по демократической цене в 10 тысяч. Для них это очень дешево. Жилье тут действительно дорогое. Местные снимают себе квартиры от 15 тыс.

4 — магазины.

Тоже огромная разница. Если в Украине я привыкла покупать продукты у частников, то тут огромные супермаркеты в 3-5 этажей. Есть один вообще грандиозный. Длинной и шириной в 1 квартал. В нем можно просто заблудиться.

5 — молодежная жизнь.

Я свободная девушка. И меня часто привлекают клубы и ночная жизнь. У Россиян отдыхать принято с пятницы по субботу. Воскресенье считается днем отдыха для тела. В вс. они обычно находятся дома, ездят по магазинам, ходят в кино и проводят время с семьей. Пятница — день клубной жизни, либо активного отдыха. У них тут очень популярны зимние виды спорта. Они обожают горнолыжные базы и спорт клубы. Вторая половина молодежи отдыхает в ночных клубах. Видимо гос. политика страны нацелена на оздоровление нации и часть народа пока не переориентировалась. Но такая тенденция наблюдается.

Клубы - ой, девочки! Держите меня семеро! Это нечто! Я такого не видела даже в Киеве! Если вы приходите в современный клуб — будьте уверены для вас будут играть и зажигать звезды, а не деревенские диджеи! Причем этих звезд вы сможете потрогать руками, или даже поговорить отдельно.

Мальчики тут одеты с иголочки — просто загляденье! Девочки вообще находятся на недосягаемом уровне для 99% украинок. Это правда! Чтоб в Украине выглядеть «для клуба» надо иметь мальчика, который готов выполнить ваши хотелки, либо иметь хорошую работу. Тут девочки могут себе самостоятельно позволить очень много.

Что меня еще очень сильно удивило — обилие людей славянской внешности. Нам всю жизнь говорили, что концентрация славян в Украине выше, чем в России. Не знаю, как в других городах, но тут я словно в белом царстве. Подавляющее число людей - блондины с голубыми, либо зелеными глазами. Есть и брюнеты голубоглазые — но их меньше. Местная молодежь очень красивая! Я сначала даже как-то неуютно себя чувствовала. Летом идешь по Арбату и чувствуешь себя глухой деревенщиной. Местные девушки очень любят легкие, длинные платья, высокие каблуки, длинные ухоженные волосы.

Мне потребовался целый год, чтобы войти в этот ритм. Тут я действительно смогла почувствовала себя девушкой. Мальчики ведут себя очень корректно, хотя и достаточно легкомысленно. К серьезным отношениям я пока сама не готова, поэтому не интересовалась этим.

Очень много спорт клубов и залов. Миф о пьющей «Рашке» просто не выдерживает никакой критики, когда вы сюда приезжаете. Я вас уверяю, на любой вечерней прогулке вы встретите обычных людей, которые занимаются пробежкой перед сном, слушая любимую музыку. Огромное количество велосипедистов и роллеров. Если не ошибаюсь, по велосепидистам Пермь лидирует в России. Тут их правда очень много.

6 — информационная среда.

К удивлению для себя обнаружила, что в России широкополосный интернет — это не роскошь, а суровая реальность. Тут почти 100% домов подключены к широкополосному качественному интернету с пропускной способностью не менее 30 мб/с (на текущий момент это самый дешевый тариф). Правда говорят, что и в этом направлении Пермь ушла далеко вперед по сравнению со многими другими регионами. У них тут вообще с ИТ все отлично. Ведь именно с Урала пришли многие монополии в связи. Например УралСвязьИнформ сегодня известен на все СНГ как РосТелеком. Диван ТВ и ВТ — это тоже уральские интернет/ТВ компании. У меня тариф днем 50 мб/с, ночью без ограничения. Плачу 700 руб/мес. Вообще забыла что такое ДСЛ (телефонная линия). А в Житомире только на нем и сидела, как и большинство.

7 — достопримечательности.

Их тут немало. Хотя и у нас их тоже хватает. Очень сильно бросается в глаза — русские не ломали старой архитектуры. Они, наоборот, берегут наследие СССР. Реставрируют памятники, музеи. Вместе с этим идет стройка грандиозных масштабов. Выглядываешь из окна — кругом краны и высотки. Порой даже не верится, что все это могут купить. Вот сейчас подошла специально к окну и насчитала 3 крана только в одном направлении. Гуляя по городу, вы обязательно встретите постройки и памятники царских времен, советского времени и современной России. Все они разные. Из разных эпох, разной идеологии. Мне посчастливилось жить рядом с Мотовилихинским парком. Это длинная набережная с пушками царской России и СССР. Если прогуляться вдоль этого парка — попадешь в музей мотовилихинских заводов. Тут есть почти вся артиллерия России.

Пермь хоть и относительно молодой город, но с ним связанно очень много легенд и тайн! Тут можно услышать легенды о древнейшем чудском народе (чудь белоглазая), о подземных системах города (которые обожают изучать местные диггеры). По некоторым сведениям, именно тут закончил жизнь последний монарх России Николай II. Культура города прям какая-то магическая. Я б даже сказала, непрекрытое славянское зодчество с лешими и домовыми. Одна хохловска выставка чего только стоит... Приезжим очень понравится местный краеведческий музей, галерея. Музей пермского периода! Стоит также отметить, что Пермь является наследницей культурного Питера. Во время войны именно сюда перенесли все театры и балет.

8 — теперь поговорим о самом главном — менталитете людей.

Люди очень открыты и добродушны. Можно сказать даже наивны! Они будут искренне с вами общаться. Внимательно слушать. Если у вас есть друзья и вам необходима помощь, скорее всего вам помогут. Ругаться и обманывать их просто даже язык не поворачивается. Но есть и хамы, но их меньшинство. Люди в своем большинстве воспитанные и дружелюбные. Вполне прямые. Если им что-то не нравится они вам скажут это в глаза, даже не сомневайтесь. Сплетни тут не очень приветствуются, хотя и не без них. Вообще за свое прибывание тут я поняла, что россияне — фундаменталисты. Им важно разобраться в самой сути вещей, а не копаться в поверхностных фактах и слухах как навозные черви.

Ну и конечно же самая важная черта характера — справедливость. Это прям проявляется во всем. В России 2 закона — человеческий и государственный. Причем приоритет отдают первому. Государственный — это уже крайний случай. Тут вас на дороге пропустят не из-за правила движения, а потому, что так принято. Да, да, да! У русских все по-другому! Вообще, человеческие отношения стоят на первом месте.

Я здесь отдыхаю душой в свободное от работы время. Меня ни разу никто не упрекнул в том, что я с Украины и что у нас там творится бардак. С Украины и с Украины. Что с того? Они, мне кажется, нас до сих пор воспринимают какчасть своей страны. В Украине это давно не так. И это важно понять всем Украинцам. Русские о вас вообще не думали, пока не начался Киевский майдан. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Отсюда весь этот Майдан выглядит, словно тявкающая карманная собачка. Не обижайтесь на меня за это. Говорю то, что думаю.

В 2014 году произошел очень большой патриотический подъем. Россияне искренне переживают за Украину. Это не наигранно. Это все натурально. У них такое ощущение, что бардак прямо у них дома. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что плохого нам никто не желает. А если быть совсем честными — нас любят в России. Как братьев и сестер. Мы тут свои! Это правда!

9 — подводя итог, скажу.

Я ни капли не жалею, что переехала. Пермь — современный европейский мегаполис. В котором сочитается императорская и советская архитектура с современной. Город утопающий в зелени. С огромными масштабами и красивой природой. С развитой культурой, информационной сферой, приличным достатком.

Но есть одно НО! ЗИМОЙ ХОЛОДНО! Это пожалуй самый главный недостаток, к которому я до сих пор не могу привыкнуть.