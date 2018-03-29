Пустые карманы никогда не помешают нам стать теми, кем мы хотим быть. Помешать этому могут пустые головы и пустые сердца. И если вы думаете, что рискнув и окунувшись в приключения бросив все, вы рискуете быть в опасности, потерять то или иное, оставайтесь в рутине: вот это смертельно. Самая важная вещь, которую вам стоит обрести на пути, это не $, а высокая самооценка, любовь к себе - это свобода! Это возможность без страха делать то, чего вы хотите, говорить то, что правда считаете и думаете, заниматься тем, что искренне нравится вам, а не вашим родителям, соседям, друзьям и обществу в целом. Возможность взять на себя ответственность, не боясь за последствия! Ведь это ваша ответственность и ваша уверенность, чувствовать отсутствие преград, границ жизни. Скажу за себя, впервые я попробовал этот путь в 17 лет и до сих пор, в поисках себя и счастлив, что прожил в одной жизни несколько и продолжаю путешествуя познавать себя и проверять жизнь на прочность.
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Новости » Шоу-бизнес » Алексей Чайчиц продолжает познавать себя
Алексей Чайчиц продолжает познавать себя
Добавлено: 29 мар 2018 в 15:31, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 29 мар 2018 в 15:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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