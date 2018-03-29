Белый дом пригласил в США новых российских дипломатов вместо высланных: "Наши двери открыты"

США – Россия, новости сегодня, 29 марта. Администрация американского президента объявила, что двери США открыты для новых российских дипломатов вместо высланных. Заявление сделано Белым домом на фоне развернувшейся на Западе истерии с высылкой российских дипломатов в знак солидарности с британским правительством.

Более того, тот же представитель сообщил, что «наши двери открыты», и напомнил, что власти США не вводили лимит на количество представителей российской дипмиссии на своей территории.

Напомним, что самая крупная высылка российских дипломатов произошла под закат правления Барака Обамы. Домой уехали 55 работников дипломатического корпуса РФ. 26 марта Вашингтон объявил о высылке еще 60 дипломатов.

Дополнительных подробностей о возможной ротации работников российской дипмиссии в США пока нет.