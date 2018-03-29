Беременная Миранда Керр с Эваном Шпигелем на шоу The Beatles Love в Лас-Вегасе

Миранда Керр и Эван Шпигель

Всю свою беременность Миранда Керр вела довольно активную общественную жизнь и регулярно выходила в свет. Вот и последние дни, будучи в интересном положении, звезда решила провести с пользой, ведь после рождения ребенка она еще успеет насидеться дома.

В минувшие выходные 34-летняя модель вместе со своим 27-летним супругом отправились в Лас-Вегас на шоу The Beatles Love Цирка Дю Солей, которое вот уже 12 лет проходит в отеле Mirage и является одним из самых популярных представлений в городе.

Миранда Керр

После представления супруги прошли за кулисы, где с удовольствием фотографировались с цирковой труппой. Миранда, одетая в короткое черное платье, удлиненный пиджак, черные носки и белые кроссовки, пребывала в отличном настроении и буквально светилась от счастья. Свой образ она дополнила маленькой черной сумочкой на ремне, а губы накрасила яркой помадой.

Кстати, среди артистов она встретила свою коллегу по положению, чему, судя по снимку, очень обрадовалась.

Миранда Керр