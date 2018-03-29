Боевой характер Насти Балинской привел к печальным последствиям

Я пришла просто на разговор к Лере на Сейшелах. У нас началась перепалка из-за ее негатива в мою сторону, а когда она перешла на оскорбления, я кинула в нее бумажным пакетом, она в меня швырнула стеклянную банку, стакан и все возможные фрукты, в том числе кокос, который попал мне в висок. Две недели я не была у врача, потому что на островах мне предложили только МРТ, которое по медицинским показаниям мне делать нельзя (левым ухом ничего не слышу, было шунтирование, и шунт вывалился в голову).У меня начались безумные головные боли, все раздражает. Врач оказался, по моему мнению, не очень хорошим. Она кроме того, как постучать молоточком и проверить мои рефлексы, ничего больше не сделала. Мне выписали назначение, но пока оно не очень-то помогает. У меня очень непростое психологическое состояние. У меня постоянные нервные срывы. Леша меня поддерживает, но, несмотря на мое самочувствие, он уехал на выходной. Мне очень плохо, плюс, нас хотят выселить, но его это не остановило. Ребята ему объяснили, что он неправильно себя ведет, он пытался с Таней и Витей договориться, чтоб они не претендовали на нашу комнату, сказал мне, что все решил и уехал. По факту оказалось, что он ничего не решил.