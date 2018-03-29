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Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработают поиск подводных лодок в Баренцевом море


Добавлено: 29 мар 2018 в 17:16, Категория: Общество
Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработают поиск подводных лодок в Баренцевом море

Сегодня корабельная поисково-ударная група в составе больших противолодочных кораблей Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» и «Североморск» вышла в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач по своему основному предназначению.

Экипажи кораблей проведут совместное учение по поиску и слежению за подводными лодками. Во взаимодействии с атомными подводными лодками подводных сил Северного флота отработают тактику применения штатного гидроакустического вооружения, а также атаку подводной лодки. Спланировано проведение практических стрельб торпедами, а также реактивными глубинными бомбами из установки РБУ-6000.

Кроме выполнения противолодочных задач, экипажи больших противолодочных кораблей проведут учение по противовоздушной обороне отряда, выполнят боевые упражнения по поражению имитированных воздушных целей. Боевые расчёты зенитного ракетного комплекса «Кинжал» отработают практические действия по применению оружия в сложных гидрометеорологических условиях Баренцева моря.


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Противолодочные корабли Балтийского флота вышли в море на учение
Добавлено: 29 мар 2018 в 17:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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