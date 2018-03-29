Британия пересмотрит 700 виз российских олигархов

На фоне дела Скрипаля британские власти намерены пересмотреть визы 700 российских предпринимателей, иммигрировавших в Британию по визам инвесторов.

Это коснется бизнесменов, получивших разрешение на въезд до 2015 года, сообщает Блумберг, ссылаясь на министра внутренних дел Соединенного Королевства Эмбер Радд.

Агентство уточняет, что получив визу инвестора, предприниматели брали на себя обязательство вложить в британскую экономику не менее 2,8 миллионов долларов.

Ранее, возлагая вину за отравление Скрипалей на российские власти, Мэй заявила, что в Лондоне не место для коррумпированной элиты из России. Она призвала министерство внутренних дел заняться проверкой состоятельных россиян на с целью узнать происхождение их денег.