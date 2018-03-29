ЦБ отозвал лицензии у двух банков и небанковской кредитной организации

Центральный банк России лишил лицензий Лайтбанк, АК Банк и небанковскую кредитную организацию УМУТ, сообщает пресс-служба регулятора.

Проблемы у московского Лайтбанка, занимавшего к началу марта 425-е место в банковской системе РФ, возникли «в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц». При этом банк неверно оценивал качество своего кредитного портфеля.

Из самарского АК Банка (117-е место в банковской системе РФ) в марте была выведена значительная часть активов, из-за чего банк не смог своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Кроме того, АК Банк неоднократно нарушал требования ЦБ по отчетности, необходимой для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Расчетная небанковская кредитная организация УМУТ из дагестанского Хасавюрта на 1 марта занимала 533-е место в банковской системе России. Кредитная организация неоднократно нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма — не предоставляла необходимых отчетов по операциям. Кроме того, в IV квартале 2017 года УМУТ была вовлечена «в проведение сомнительных транзитных операций».

Во все три кредитные организации назначена временная администрация. Лайтбанк и АК Банк являются участниками системы страхования вкладов. УМУТ не является участником системы страхования вкладов.