Додон осудил высылку российских дипломатов

Президент Молдавии Игорь Додон назвал откровенно вредительской, наносящей ущерб национальным интересам страны высылку из Кишинёва российских дипломатов. Об этом он заявил в четверг на встрече с послом РФ в Молдавии Фаритом Мухаметшиным, сообщают местные СМИ.

«Считаю этот шаг правительства Молдовы откровенно вредительским, наносящим ущерб национальным интересам страны. Этот шаг вызвал закономерное недоумение и осуждение со стороны большинства молдавских граждан. Он был сделал правящей Демократической партией ради того, чтобы в преддверии парламентских выборов заручиться поддержкой прозападной части избирателей», — заявил глава государства.

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В этом контексте, отмечают СМИ, президент отметил, что во взаимоотношении двух стран накопилось немало вопросов, требующих незамедлительного решения на высшем уровне. Стороны обсудили возможность организации рабочего визита Игоря Додона в Россию во второй половине апреля, говорится в сообщении.

Президент ещё раз выразил самые искренние и глубокие соболезнования от своего имени и от имени всего молдавского народа в связи с трагедией в Кемерове. «Эта трагедия потрясла весь мир, народ Молдовы скорбит и сопереживает с родными и близкими погибших и со всеми россиянами. Не может быть никакого понимания и оправдания того, как некоторые лица, в том числе в нашей стране, подло и цинично используют горе десятков людей, чтобы ещё раз уколоть Россию», — сказал президент. Он принёс послу РФ извинения за слова и действия этих людей. «От таких трагедий не застрахована ни одна страна ни в Европе, ни в любом другом регионе мира», — подчеркнул Додон. Ранее спикер парламента Андриан Канду цинично использовал трагедию в Кемерове для восхваления «прогрессирующего» Евросоюза. По его словам, в странах ЕС трагедии, подобной кемеровской, произойти не могло.

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