Донецкие боевики рассказали очередную "страшилку" про украинскую армию

Так называемый “заместитель командующего оперативным командованием ДНР” Эдуард Басурин отметился очередным абсурдным заявлением. На этот раз он рассказал о том, что уже завтра Вооруженные силы Украины готовятся устроить провокацию в зоне конфликта на Донбассе.Террорист уверяет, что якобы бойцам АТО поставили задачу усилить огонь по позициям, которые в настоящий момент находятся под контролем боевиков “Донецкой народной республики”.Отметим, что с 30 марта (пятница) в зоне боевых действий на Донбассе должно наступить “Пасхальное перемирие”. Соответствующее решение было принято Контрактной группой в Минске.