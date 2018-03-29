Есмантович: первый матч серии с ХК СКА показал, что у ЦСКА "духовитая команда"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости, Семён Галькевич. Первый матч серии плей-офф КХЛ против петербургского СКА показал характер команды ЦСКА, заявил президент московских армейцев Игорь Есмантович.

ЦСКА в четверг в Санкт-Петербурге со счетом 5:4 в овертайме обыграл СКА в первом матче серии финала Западной конференции КХЛ до четырех побед. Форвард ЦСКА Андрей Кузьменко сделал первый хет-трик в плей-офф и стал автором победной шайбы на 67-й минуте.

"Хороший, боевой матч. Повезло нам, могло повезти СКА. Ничего не случилось, вся борьба впереди. Обе команды очень мощные, просто сегодня мы заслужили везение. Не хочу выделять Андрея Кузьменко, отделять его от команды, все здорово сработали. Нет (заболевших) Максима Шалунова, Сергея Шумакова, но у ЦСКА духовитая команда, и все, кто вышел вместо них, это подтвердили. Первый матч серии это подтвердил", - сказал Есмантович журналистам.

Четыре хоккеиста ЦСКА не играют из-за болезни. "Хочу уйти от слова "свинка", от медицинской терминологии, мы делаем все, чтобы ребята были готовы играть. Тренер Дмитрий Юшкевич просто приболел. Сергей Шумаков завтра уже начинает кататься, и дальше тренерский штаб будет решать, кто будет играть", - отметил Есмантович.