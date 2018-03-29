ФРР подала протест в World rugby и Rugby Europe на выступление Факаосилеоа за румын

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости, Елена Дьячкова. Федерация регби России (ФРР) отправила официальные протесты в Международную федерацию регби (World rugby) и Европейскую федерацию регби (Rugby Europe) на выступление тонганского игрока Сионе Факаосилеоа за сборную Румынии в матчах отбора на Кубок мира-2019, заявил РИА Новости спортивный директор ФРР Сергей Марков.

Факаосилеоа выступает за румынскую команду с 2017 года, получив это право на основании того, что проживал в стране в течение трех лет. Однако теперь стало известно, что еще в сезоне-2013/14 игрок выступал за сборную Тонга в Мировой серии по регби-7. Спортивное гражданство Факаосилеоа, согласно правилам, мог поменять только в случае выступления за команду Румынии в квалификации к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, но он не участвовал в отборе.

"Федерация регби России в четверг отправила официальные протесты в World rugby и Rugby Europe на выступление Сионе Факаосилеоа за сборную Румынии в шести из восьми матчах отбора на Кубок мира-2019. Отметим, что игрок неизменно выходил в стартовом составе румынской команды во всех шести играх. Мы рассчитываем, что World rugby и Rugby Europe будут приняты соответствующие санкции", - сказал Марков по телефону.

"Подобные прецеденты в истории уже были – в 2002 году сборная России была отстранена по схожей причине, а четыре дня назад команда Таити была снята с отборочного цикла. Все эти случаи практически идентичны, и мы хотели бы, чтобы наказание для всех подобных дел было одинаковым, и требуем справедливого вердикта", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам Маркова, "в случае Факаосилеоа имеется целый ряд нарушений". "Главное - его заигранность за сборную Тонга по регби-7. Наши юристы тщательно работали над всеми документами, отправленными в World rugby и Rugby Europe", - подчеркнул директор федерации.

Он также отметил, что ФРР попросила международную федерацию разъяснить ситуацию по трем игрокам сборных Испании и Бельгии. "Кроме того, мы попросили разъяснить ситуацию, связанную с выступлением двух натурализованных игроков за сборную Испании и одного – за команду Бельгии. Здесь речи о каком-либо обвинении пока не идет, мы ждем разъяснений от World rugby по данному вопросу, так как могут существовать обстоятельства, о которых мы пока не знаем", - пояснил Марков.