ФСБ завела дело по факту задержания судна из РФ украинскими пограничниками

Управление ФСБ по Крыму завело уголовное дело по факту задержания судна под флагом России украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председатель крымского правительства Игорь Михайличенко подтвердил агентству, что ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

В понедельник Госпогранслужба Украины сообщила, что в Азовском море было задержано рыболовецкое судно под флагом России.После этого собственник судна, производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая», направил обращение в МИД РФ.