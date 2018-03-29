Гаспарян поддержал дело против заявившего о «сотнях погибших» в Кемерово пранкера

Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное производство против украинского пранкера, который, выражаясь его же словами, "подливал масло в огонь", когда произошла трагедия в Кемерово. СК РФ объявил пранкера из Украины, известного в Сети под псевдонимом Евгений Вольнов, в розыск.Как уточняет информационный ресурс politexpert.net, Никита Кувиков (настоящее имя Евгения Вольнова) решил "поймать хайп" на кемеровской трагедии, поэтому в день пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" звонил в морги города Кемерово и спрашивал, смогут ли они принять три сотни трупов.Писатель и радиоведущий Армен Гаспарян, комментирующий возбуждение дела против пранкера, отметил, что в данном случае СК РФ принял единственно верное решение."Вряд ли Вольнов осознавал, какое горе случилось в Кемерово, когда совершал свой циничный поступок. И сейчас он, по всей видимости, не собирается извиняться перед жителями Кемерово. Считаю, что подобные уголовные дела следует завести и против других блогеров, которые подхватили заведомо ложный слух про триста трупов", — говорит Гаспарян.Как же комментирует все это сам Евгений Вольнов? Смотрите видео ниже, чтобы узнать это.