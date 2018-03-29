Глава МИД Британии сравнил «дело Скрипаля» с романом Достоевского

Глава МИД Британии Борис Джонсон нашёл сходство между делом об отравлении в Солсбери шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и романом Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

«Это скорее похоже на начало „Преступления и наказания“ в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признаётся он или его поймают», — заявил Джонсон, молчаливо имея в виду Россию.

Отметим, однако, что далеко не все в мире разделяют «уверенность» Лондона, которую он пытается обосновать хлипкой пятистраничной презентацией школьного уровня.

Так, глава МИД Австрии Карин Кнайсль во всеуслышание заявила, что британский посол пытался добиться от австрийских властей высылки российских дипломатов, однако Вена категорически отказалась от таких мер.