Госдума запретит размещать в ТЦ детские зоны выше первого этажа

Детские зоны в торгово-развлекательных центров будут размещаться только на первых этажах. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Мера станет одним из пунктов реформы законодательства по части пожарной безопасности, которую начинают российские парламентарии в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
В интервью «Парламентской газете» депутат возмутился тем, что массовые мероприятия для детей проводятся на последних этажах. Пискарев отметил, что данный вопрос станет предметом разбирательства и обсуждения со специалистами.
По его словам, если потребуется внести корректировки в закон, то это будет предложено депутатами на рассмотрение.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по вопросу изменения законодательства в части пожарной безопасности. Проработка поправок будет вестись на основе выводов следствия по трагедии в Кемерове, а также проверок ТЦ по всей стране.