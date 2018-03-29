Госдума запретит размещать в ТЦ детские зоны выше первого этажа

Детские зоны в торгово-развлекательных центров будут размещаться только на первых этажах. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Мера станет одним из пунктов реформы законодательства по части пожарной безопасности, которую начинают российские парламентарии в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

В интервью «Парламентской газете» депутат возмутился тем, что массовые мероприятия для детей проводятся на последних этажах. Пискарев отметил, что данный вопрос станет предметом разбирательства и обсуждения со специалистами.

По его словам, если потребуется внести корректировки в закон, то это будет предложено депутатами на рассмотрение.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по вопросу изменения законодательства в части пожарной безопасности. Проработка поправок будет вестись на основе выводов следствия по трагедии в Кемерове, а также проверок ТЦ по всей стране.