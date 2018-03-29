Грузия примкнула к дипломатическому бойкоту России

Власти Грузии вышлют из страны российского дипломата, говорится на сайте грузинского министерства иностранных дел.

Сотруднику секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси надлежит покинуть Грузию в течение 7 дней.

Напомним, Великобритания обвинила российские спецслужбы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в связи с этим из Британии были высланы 23 российских дипломата. К Великобритании присоединились большинство стран ЕС, США, Канада, Австралия, Норвегия. В общей сложности на родину высланы примерно 150 россиян. Больше всего — 60 дипломатов — высылают США.

Российские власти опровергают причастность к покушению.