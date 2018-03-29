Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин провели время с детьми и поделились редким семейным фото

Гвинет Пэлтроу/ Крис Мартин

За подготовкой к свадьбе с Брэдом Фэлчаком Гвинет Пэлтроу не забывает и о своем бывшем муже Крисе Мартине. 45-летняя актриса поделилась в Instagram редким снимком, на котором запечатлена с солистом группы Coldplay и двоими детьми, 13-летней дочерью Эппл и 11-летним сыном Мозесом.

Крис Мартин и Гвинет Пэлтроу с детьми

Кинозвезда не уточнила, где и кем был сделан снимок, но выглядит на нем довольной и счастливой. В начале марта она поздравила Криса в Instagram с днем рождения и опубликовала похожий кадр, только взятый из архива и сделанный в то время, когда их брак еще не распался.

С днем рождения, мой брат. Спасибо, что подарил мне этих двоих,– подписала она кадр с Мартином и детьми.

Напомним, в апреле 2015 года Пэлтроу подала на развод с музыкантом после 11 лет брака и спустя год после расставания. Развод был официально оформлен летом 2016 года. С тех пор бывшие супруги поддерживают хорошие отношения, вместе воспитывают детей и ладят с новыми пассиями друг друга.

Гвинет Пэлтроу