Инсайдер сообщил подробности холостяцкой жизни Джастина Теру после расставания с Дженнифер Энистон

Джастин Теру

Развод 49-летней Дженнифер Энистон и 46-летнего Джастина Теру проходит мирно: актеры улаживают формальности и устраивают новую жизнь в разных городах. Дженнифер выбрала Лос-Анджелес, а Джастин – Нью-Йорк. Источники из окружения Теру говорят о том, что он ищет постоянство и поддержку.

Он просто занимается своими делами. Ест в одно и то же время, ходит в одни и те же места, проводит время с одними и теми же людьми, – рассказал инсайдер.

Джастин Теру

Актера окружают друзья, один из которых – ресторатор Карлос Квирарте – показал недавно на своей странице в Instagram, как отдыхает вместе с Теру и компанией.

Жизнь Джастина в Нью-Йорке сейчас сильно отличается от его жизни в Лос-Анджелесе, когда они с Джен были вместе, – поделился сведениями с журналистами другой инсайдер.

Джастин Теру (справа) с друзьями

Джастин Теру и Дженнифер Энистон