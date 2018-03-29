ИНВЕСТИЦИИ В ПЛАТФОРМУ TOKENGO

Вы планируете инвестиции и думаете в какую компанию вложить свои средства. Хорошую прибыль показывают инвестиции в компании на стадии ICO, но здесь есть свои подводные камни. Исследования показывают, что 76% завершенных в этом году ICO, убыточны. Здесь главное не ошибиться и вложить в перспективную компанию. Одна из таких, на взгляд многих это многофункциональная платформа TOKENGO. Запуск ICO состоялся 27 февраля 2018, а завершение намечено на 30 апреля 2018 года. Хотя до завершения еще больше месяца, но команда уже собрала около 3500 ETH

И сейчас самое время вложить свои средства в токены GoPower, их можно приобрести напрямую в компании по сниженной стоимости, после завершения ICO, такой возможности не будет их можно будет приобрести, только на бирже платформы TOKENGO или на другой аккредитованной бирже. По рыночной стоимости. Затягивать не стоит стоимость токенов растет каждый день на 0,5 процента

Сервис платформы:

На платформе будут находиться, краудфандинговая площадка, сервис упрощенного запуска ICO и выпуск токенов для компаний, собственная биржа криптовалют с множеством валютных пар, система быстрых переводов в различные страны, виджеты для дополнительного заработка.

Дорожная карта:

Сразу после завершения ICO, выйдет облегченная версия TOKENGO, после обкатки и доработки, запустят основную платформу, то планируется на осень 2019 года.

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