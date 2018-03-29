Источник в МЧС назвал очаг возгорания в «Зимней вишне»

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, начался с возгорания в скрытой полости между третьим и четвертым этажами. Об этом рассказал РБК источник в ГУ МЧС по Кемеровской области, информацию подтвердил собеседник в центральном аппарате МЧС.

Собеседник агентства заявил: «Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра».

На экспертизы отправлены около сотни предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации, рассказал источник: «Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки».

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил президенту России Владимиру Путину, что версия короткого замыкания рассматривается следствием как приоритетная.

Управляющая ТЦ Надежда Судденок заявила в суде, что здание могли поджечь: «Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог».