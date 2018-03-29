IWF в июне в Москве проведет образовательный семинар при поддержке WADA

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в июне в Москве проведет антидопинговой образовательный семинар при поддержке Всемирного антидопингового агентства (WADA) для представителей отстраненных федераций, сообщается на официальном сайте IWF.

Заседание исполкома IWF проходило 26-27 марта в Колорадо-Спрингс (США).

IWF 30 сентября 2017 года отстранила Федерацию тяжелой атлетики России и федерации еще восьми стран на один год за допинговые нарушения (не менее трех положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпиад в Пекине и Лондоне), что не позволило командам принять участие в чемпионате мира-2017 в США.