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» » Кадыров готов лично заняться поимкой украинского пранкера Вольнова

Кадыров готов лично заняться поимкой украинского пранкера Вольнова


Добавлено: 29 мар 2018 в 06:45, Категория: Общество
Кадыров готов лично заняться поимкой украинского пранкера Вольнова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров может лично найти украинского пранкера Евгения Вольнова.

Об этом заявил Джамбулат Умаров, занимающий пост министра республики по делам национальностей, внешним связям и информации. При этом он уточнил, что задержание Вольнова пройдет в рамках закона и очень филигранно. Враги России должны быть наказаны, считает Умаров.

Министр отметил, что меры в отношении украинского пранкера должны быть предприняты в самом жёстком виде, сообщает РИА.

СК России ранее сообщил, что Вольнов (настоящее имя — Никита Кувяков) будет объявлен ведомством в международный розыск. На данный момент против него уже возбуждено уголовное дело по статье — возбуждение ненависти или вражды. Следствие считает, что Кувяков намеренно распространял недостоверные сведения о числе жертв пожара в Кемерово, пытаясь дестабилизировать ситуацию. Басманным судом Москвы санкционирован заочный арест Кувякова.


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Добавлено: 29 мар 2018 в 06:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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