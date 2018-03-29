Как приготовить шакшуку

Попробуйте приготовить шакшуку, израильскую яичницу с помидорами, перцем, луком и приправами, по рецепту Кирилла Бергера, бренд-шефа ресторанов Rose Bar, Forte Bello и «У dяdи Макса».



Ингредиенты (1 порция): болгарский перец красного цвета (1 шт.), томаты в собственном соку (150 г), чеснок очищенный (1 зубчик), лук-шалот (0,5 шт.), зира (щепотка), яйца (2-3 шт.), пита (1 шт.), растительное масло (для жарки), свежая зелень (для украшения), соль и перец (по вкусу).

Способ приготовления:

Подготовьте овощи: перец нарежьте соломкой, мелко порубите чеснок и шалот. Обжарьте лук-шалот на растительном масле, затем к нему добавьте перец и чеснок.Добавьте к овощам томаты в собственном соку, затем щепотку зиры, соль и молотый перец по вкусу.На сковородку с овощами разбейте пару яиц и доведите до готовности (можно это сделать в духовке).Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Подавайте шакшуку с питой.