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Как РСЗО «Град» завоевывала мир (ФОТО, ВИДЕО)


Добавлено: 29 мар 2018 в 06:28, Категория: Новости на сегодня
Как РСЗО «Град» завоевывала мир (ФОТО, ВИДЕО)

Простая, надежная и смертоносная — 55 лет назад, 28 марта 1963-го, на вооружение Советской армии поступила реактивная система залпового огня БМ-21 «Град».

Сорок 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов сметают все живое на площади 2,5 гектара.

Эта система стала одной из самых массовых в истории — в общей сложности выпущено около восьми тысяч машин, не считая зарубежных реплик. О секретах успеха «Града» и опыте его боевого применения — в материале РИА Новости.

Два гектара ада

То, что у «Града» большое будущее, военные и инженеры поняли сразу. Уже опытные образцы намного превосходили предшественницу — РСЗО БМ-14. Дальность стрельбы увеличилась с 9,8 до 20,4 километра, количество направляющих — с 16 до 40 штук.

Как показали испытания, одним 20-секундным залпом «Град» способен выкосить живую силу противника на площади в 2,44 гектара. Созданный спустя несколько лет ближайший западный конкурент, немецкая РСЗО LARS-1 была заметно тяжелее, располагала лишь 36 направляющими, а ее 110-миллиметровые снаряды улетали максимум на 15 километров.

Впечатляющими характеристиками «Град» был обязан новому 122-миллиметровому реактивному снаряду М-21ОФ с двойной стабилизацией, который разрабатывали сразу три конструкторских бюро. Боеприпас вращался вокруг продольной оси за счет расположенных под углом сопел двигателя и хвостового оперения, раскрывавшегося в полете.

Благодаря передовой топливной смеси, скорость снаряда выросла до 690 метров в секунду. При этом, несмотря на меньший калибр, в М-21ОФ помещалось на два килограмма больше взрывчатки, чем в снаряд ТРС-140 от БМ-14.

У новой РСЗО повысилась не только огневая мощь, но и мобильность. На шасси Урал-375Д машина могла передвигаться по автомобильной дороге со скоростью 75 километров в час.

Полезная для экипажа опция — электрические приводы наводки, на случай поломки дублированные ручными механизмами. Разработанная специально для «Града» транспортно-заряжающая машина 9Т254 значительно упрощала и ускоряла перезарядку.

Солдаты на боевой позиции реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град»

Испытание войной

Впервые протестировать «Град» в реальном бою артиллеристам довелось 15 марта 1969 года, во время советско-китайского конфликта на острове Даманский.

По противнику отработала батарея из 12 машин. Считается, что именно реактивная артиллерия обратила китайцев в бегство и определила исход противостояния, хотя точные потери китайской стороны от огня советских РСЗО неизвестны. Кроме того, в огневом налете на позиции и резервы НОАК тогда участвовали три гаубичных дивизиона.

В Афганской войне на долю «Градов» выпала самая тяжелая работа. «Машина превосходила ствольную артиллерию по дальности и площади поражения, — рассказал РИА Новости подполковник Владимир Николаев, проходивший службу в одном из артполков 40-й армии. — «Градами» мы обрабатывали подходы к базам и районы сосредоточения бандформирований.

Стреляли и прямой наводкой, причем достаточно эффективно. После залпа по глинобитным укреплениям от них, как правило, оставалась одна пыль. И конечно, сильным был психологический эффект боевого применения машины, которую аборигены прозвали «Шайтан-арба».

Однако, по словам ветерана, Афганская война вскрыла и слабые стороны БМ-21. Зверски прожорливый двигатель «Урала» сжигал до ста литров высокооктанового бензина АИ-93 на сто километров.

Нередко на боевых выходах топливо приходилось доставлять вертолетами. Кроме того, в условиях жаркого афганского климата бензиновые двигатели «Уралов» часто перегревались, из-за чего колонны растягивались на километры. Были и другие недостатки.

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«Из-за разлета снарядов на предельной дальности „Град” малоэффективен даже на равнине, в горах же поражающий эффект снижался еще больше, — говорит Владимир Николаев. — Уничтожить точечную цель из БМ-21 практически невозможно, в этом плане „Град”, конечно, уступал ствольной артиллерии. Вообще же, массовое применение „Градов” в Афганистане, на мой взгляд, себя не оправдало. Для решения локальных задач там хватило бы нескольких машин».

Артиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня «Град» на позициях в провинции Идлиб

Калашников от артиллерии

«Град» оказался востребованным не только в СССР — к началу 1990-х машина стояла на вооружении армий более пятидесяти государств. Один из самых успешных эпизодов ее боевого применения произошел во время гражданской войны в Анголе.

В 1975-м четыре БМ-21 остановили крупное наступление войск ФПЛА на Кифангондо. Двумя залпами кубинские экипажи уничтожили более 400 боевиков, еще две тысячи нападавших после артналета растворились в джунглях.

Всего с 1960-х СССР экспортировал более двух тысяч БМ-21 и миллионы реактивных снарядов. Такая массовость обеспечивалась автоматизацией и удешевлением производства. Корпус снаряда не вытачивали, как прежде, из металлической болванки, а вытягивали из стального листа.

Формирование корпуса боеприпаса, контроль массы и геометрии не требовали вмешательства человека. Главная же причина мирового успеха «Града», по мнению экспертов, — оптимальное сочетание цены и качества.

«Система „Град”, как и автомат Калашникова, олицетворяет собой основные качества лучшего русского оружия: простота, эффективность, надежность и относительная дешевизна, — рассказал РИА Новости замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. — Может, западные системы и более технологичны, но для них требуются совершенно другие масштабы логистики и другой персонал. „Град” же прекрасно работал в любых районах Африки и Азии, обращаться с ним мог научиться даже крестьянин».

Военные в Волгограде первыми осваивают реактивные системы «Торнадо-Г»

Последний «Град» сошел с заводского конвейера в 1998-м. Легендарную машину сменила РСЗО «Торнадо-Г». Несмотря на незначительные внешние отличия, система отличается более широкими боевыми возможностями.

В частности, «Торнадо» получил 122-миллиметровые кассетные снаряды с отделяемой головной частью и самоприцеливающимися кумулятивными боевыми элементами. Кабина машины оборудована новейшей аппаратурой бортового управления и связи, автоматизированной системой управления наведением и огнем, навигационной системой ГЛОНАСС.

Вадим Саранов


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Добавлено: 29 мар 2018 в 06:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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