Ялта сегодня дождливая, будто немного грустная, но все равно красиво. Так странно, я родилась на берегу Чёрного моря в Одессе. И пока я жила на побережье, для меня особой ценности не значило море, пляж. А сейчас я получаю от блеска волн под солнцем и под луной огромное удовольствие! Шум прибоя... А вот дождик я не люблю, он грустный. Веснааа. Я просто с ума схожу от цветущих деревьев. Безумно радуюсь первым проявлениям красавицы весны. Я с удовольствием набираю полные лёгкие весенним воздухом на природе! Вы так делаете?
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Новости » Шоу-бизнес » Катя Колисниченко наслаждается красотой природы в Ялте
Катя Колисниченко наслаждается красотой природы в Ялте
Добавлено: 29 мар 2018 в 13:42, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 29 мар 2018 в 13:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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