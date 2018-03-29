Катя Колисниченко наслаждается красотой природы в Ялте

Ялта сегодня дождливая, будто немного грустная, но все равно красиво. Так странно, я родилась на берегу Чёрного моря в Одессе. И пока я жила на побережье, для меня особой ценности не значило море, пляж. А сейчас я получаю от блеска волн под солнцем и под луной огромное удовольствие! Шум прибоя... А вот дождик я не люблю, он грустный. Веснааа. Я просто с ума схожу от цветущих деревьев. Безумно радуюсь первым проявлениям красавицы весны. Я с удовольствием набираю полные лёгкие весенним воздухом на природе! Вы так делаете?