Катя Жужа решила не отмечать свой день рождения в Москве

Ребят ещё раз по поводу своего дня рождения! У меня есть друзья, подруги, люди, с которыми мы проходили огонь и воду! И вот они обиделись на то, что я их не позвала на свой день рождения! Так вот - Я не отмечала свою днюху. Я прилетела вчера в 2 часа дня и сразу мы поехали в ресторан встретиться с моей семьёй поужинать! Я позвала пару девчонок, просто встретиться и мамочку свою, тк мы редко видимся из-за того, что я в России редко теперь бываю. Я отметила свой день рождения 18 марта не в России! Если бы я отмечала в Москве, я бы пригласила бы всех всех всех!