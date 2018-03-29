Ребят ещё раз по поводу своего дня рождения! У меня есть друзья, подруги, люди, с которыми мы проходили огонь и воду! И вот они обиделись на то, что я их не позвала на свой день рождения! Так вот - Я не отмечала свою днюху. Я прилетела вчера в 2 часа дня и сразу мы поехали в ресторан встретиться с моей семьёй поужинать! Я позвала пару девчонок, просто встретиться и мамочку свою, тк мы редко видимся из-за того, что я в России редко теперь бываю. Я отметила свой день рождения 18 марта не в России! Если бы я отмечала в Москве, я бы пригласила бы всех всех всех!
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Новости » Шоу-бизнес » Катя Жужа решила не отмечать свой день рождения в Москве
Катя Жужа решила не отмечать свой день рождения в Москве
Добавлено: 29 мар 2018 в 18:21, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 29 мар 2018 в 18:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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