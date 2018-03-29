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» » «Казнь народов будет на день Петра и Павла», – в Сети появилось пророчество монахини, предсказавшей Чернобыльскую катастрофу

«Казнь народов будет на день Петра и Павла», – в Сети появилось пророчество монахини, предсказавшей Чернобыльскую катастрофу


Добавлено: 29 мар 2018 в 21:50, Категория: Технологии
«Казнь народов будет на день Петра и Павла», – в Сети появилось пророчество монахини, предсказавшей Чернобыльскую катастрофу

О православной монахине – матушке Алипии Киевской (Голосеевской) известно немного. Те, кому посчастливилось знать этого замечательного человека, утверждают, что она была выдающейся личностью.

Хотя матушка Алипия не канонизирована, сила её веры сопоставима с силой веры святой Матроны Московской. Как и Матронушка, она имела редкий дар предвидения событий.

Эта монахиня была настоящей героиней, во время Великой Отечественной она спасала пленных из немецкого лагеря.

После войны матушка Алипия Киевская вела затворнический образ жизни. Незадолго до страшной аварии на Чернобыльской АЭС монахиня места себе не находила, говорила, что «огонь из земли будет».

Предвидела она и многие другие события – например, чеченские войны, также предсказала и собственную смерть. Незадолго до своего ухода матушка оставила знаковое пророчество, которое считается знамением грядущей войны.

 Кроме того, матушка Алипия предсказывала и другое страшное бедствие – голод. Сейчас люди ссорятся из-за квартир, но настанет момент, когда жилища опустеют, в них некому будет жить, пророчила она.

Эти предсказания дошли до нас благодаря людям, которым посчастливилось лично знать матушку Алипию.


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Добавлено: 29 мар 2018 в 21:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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