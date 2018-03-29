Ким Кардашьян выложила в сеть архив детских и юношеских фотографий

Ким Кардашьян
Активная пользовательница социальных сетей Ким Кардашьян знает, чем привлечь внимание своих подписчиков и как получить большое число "лайков". В своем Snapchat 37-летняя телезвезда опубликовала архивные детские фотографии из семейного альбома. Предавшись воспоминаниям, Ким показала снимки из раннего детства и вплоть до подростковых времен, где она со своей старшей сестрой Кортни позирует в бикини.
Я смотрю на эти старые снимки со своей сестрой. И что я хочу сказать... Мне кажется, Чикаго — просто моя копия. Это даже не смешно,
— прокомментировала она один из кадров.
Поклонникам звезды эти снимки пришлись по душе, а поступок Ким показался им очень искренним.
Ким очень красивая. И мне нравится эта глубоко личная ее сторона,
— прокомментировали они.
Однако нашлись и те, кто отметил, что за эти годы Ким изменилась до неузнаваемости — пластическая хирургия, как видно, сделала свое дело.
Хлое, Кортни, Ким, Роберт Кардашьян и их дедушка и бабушка Артур и Хелен Кардашьян