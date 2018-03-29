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Ким Кардашьян выложила в сеть архив детских и юношеских фотографий


Добавлено: 29 мар 2018 в 16:14, Категория: Шоу-бизнес
Ким Кардашьян выложила в сеть архив детских и юношеских фотографий

Ким Кардашьян

Активная пользовательница социальных сетей Ким Кардашьян знает, чем привлечь внимание своих подписчиков и как получить большое число "лайков". В своем Snapchat 37-летняя телезвезда опубликовала архивные детские фотографии из семейного альбома. Предавшись воспоминаниям, Ким показала снимки из раннего детства и вплоть до подростковых времен, где она со своей старшей сестрой Кортни позирует в бикини.

Кортни и Ким Кардашьян

Я смотрю на эти старые снимки со своей сестрой. И что я хочу сказать... Мне кажется, Чикаго — просто моя копия. Это даже не смешно,

— прокомментировала она один из кадров.

Ким Кардашьян
Ким КардашьянВпрочем, не только членов своей семьи показала поклонникам супруга Канье Уэста. Она также продемонстрировала, как в школьные годы выглядели Джейк Джилленхол, Николь Ричи и Сара Фостер. Вместе они учились в одной школе в Лос-Анджелесе.

Джейк Джилленхол
Николь Ричи и Сара Фостер

Поклонникам звезды эти снимки пришлись по душе, а поступок Ким показался им очень искренним.

Ким очень красивая. И мне нравится эта глубоко личная ее сторона,

— прокомментировали они.

Однако нашлись и те, кто отметил, что за эти годы Ким изменилась до неузнаваемости — пластическая хирургия, как видно, сделала свое дело.

Ким Кардашьян с бабушкой Хелен Кардашьян
Ким, Кортни и Роберт Кардашьян
Ким Кардашьян и Крис Дженнер
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян


Хлое, Кортни, Ким, Роберт Кардашьян и их дедушка и бабушка Артур и Хелен Кардашьян










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Добавлено: 29 мар 2018 в 16:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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