Ким Кардашьян выложила в сеть архив детских и юношеских фотографий

Ким Кардашьян

Активная пользовательница социальных сетей Ким Кардашьян знает, чем привлечь внимание своих подписчиков и как получить большое число "лайков". В своем Snapchat 37-летняя телезвезда опубликовала архивные детские фотографии из семейного альбома. Предавшись воспоминаниям, Ким показала снимки из раннего детства и вплоть до подростковых времен, где она со своей старшей сестрой Кортни позирует в бикини.

Кортни и Ким Кардашьян

Я смотрю на эти старые снимки со своей сестрой. И что я хочу сказать... Мне кажется, Чикаго — просто моя копия. Это даже не смешно,

— прокомментировала она один из кадров.

Ким КардашьянКим КардашьянВпрочем, не только членов своей семьи показала поклонникам супруга Канье Уэста. Она также продемонстрировала, как в школьные годы выглядели Джейк Джилленхол, Николь Ричи и Сара Фостер. Вместе они учились в одной школе в Лос-Анджелесе.

Джейк ДжилленхолНиколь Ричи и Сара Фостер

Поклонникам звезды эти снимки пришлись по душе, а поступок Ким показался им очень искренним.

Ким очень красивая. И мне нравится эта глубоко личная ее сторона,

— прокомментировали они.

Однако нашлись и те, кто отметил, что за эти годы Ким изменилась до неузнаваемости — пластическая хирургия, как видно, сделала свое дело.

Ким Кардашьян с бабушкой Хелен КардашьянКим, Кортни и Роберт КардашьянКим Кардашьян и Крис ДженнерКим КардашьянКим КардашьянКим Кардашьян

Хлое, Кортни, Ким, Роберт Кардашьян и их дедушка и бабушка Артур и Хелен Кардашьян