«Коммунисты России» намерены вернуть КЧР в правовое поле страны

На самом деле, представители «Коммунистов России» и не думали прибегать к крайним мерам для восстановления справедливости итогов состоявшихся 20 марта выборов. Но ситуация, как говорится, обязывает. Дело в том, что в небольшой, казалось бы, КЧР во время единого дня голосования нарушения были зафиксированы сразу на четырнадцати участках в пяти муниципалитетах!Но и это еще цветочки. На одном из УИКов в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесской республики ответственный за проведение выборов чиновник позволил себе то, что в современном цивилизованном мире подпадает под уголовную статью. Причем, речь идет не о каких-то «бумажных» телодвижениях для подтасовки результатов. Чинуша просто вышвырнул на улицу наблюдателя от «Коммунистов России» - хрупкую слабую девушку. Что ж, достойный мужской поступок…Сейчас лидер КПКР Максим Сурайкин подал 14 исков об отмене итогов выборов в Карачаево-Черкесии. Также готовятся для своей дальнейшей отправки в прокуратуру и следком около полусотни заявлений о допущенных избирательными комиссиями нарушениях. При этом в штабе партии уточняют - это не какие-нибудь там небольшие отступления от существующего регламента, а самая настоящая фальсификация «финальных» протоколов. А также неоднократные попытки вывести наблюдателей из помещений под разными предлогами.Если говорить конкретно, то эти самые нарушения зафиксированы в Малокарачаевском, Ногайском, Зеленчукском, Прикубанском и Карачаевском районах республики. Безобразия, среди которых и откровенный вброс бюллетеней, сняты на камеру. Все это, по мнению «Коммунистов России», как раз и является самым, что ни на есть веским основанием для отмены итогов выборов в пяти муниципалитетах.- Беспределу в КЧР необходимо дать правовую оценку, - комментируют в партии. - В этой связи КПРК начинает специальную акцию по акцию по возвращению Карачаево-Черкесии в правовое поле России. Для этого люди будут выходить на одиночные пикеты у судов и представительств силовых ведомств.По словам же секретаря ЦК КПКР по избирательным технологиям Дмитрия Перевязкина, КЧР давно выпала из правового регулирования страны.- Местные жители нынче в открытую расшифровывают КЧР, как «Каждый Чей-то Родственник», - говорит он. - Телефонное право у нас, получается, превалирует над действующим законодательством. Это просто недопустимо! Посредством своей акции мы хотим если не восстановить законность в Карачаево-Черкесии, то, по крайней мере, хотя бы обратить внимание на данную проблему в масштабах страны.