«Коммунисты России» организовали акции протеста за отмену итогов выборов в КЧР

Одиночные пикеты прошли в Петербурге и в МосквеВыйти на одиночные пикеты в крупнейших городах страны - Петербурге и Москве - «Коммунистов России» вынудила сложившаяся в КЧР ситуация с результатами недавних выборов. Дело в том, что итоги голосования, по мнению представителей партии, были сфальцифицированы. А потому они требуют отменить их сразу на 14 участках в пяти районах Карачаево-Черкесии.В настоящее время, напомню, лидер КПКР Максим Сурайкин подал в суд иски, равные по числу УИКов, где были зафиксированы нарушения закона. Еще 50 соответствующих заявлений готовится для передачи в прокуратуру и следком.А дабы вернуть Карачаево-Черкесскую республику в правовое поле России, «Коммунисты России» запустили акцию #вернем_КЧР_в_Россию. В ней, кстати, примут участие все регионы страны. Если говорит о конкретных местах уже проведенных пикетов, то ими стали территории у зданий Следственного комитета РФ, генпрокуратуры и ЦИК, а также Конституционного суда.