Красный Крест отправил в ОРДЛО 120 тонн гуманитарки

Миссия Международного комитета Красного Креста отправила девять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей оккупированной территории Донбасса.

Госпогранслужба сообщает: «Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало девять грузовиков от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, стройматериалы, гигиенические наборы и медицинские товары».

Отмечается, что общий вес гуманитарного груза составляет 118 тонн.